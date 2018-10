VVD maant Koolmees om valsspelers inburgering

Becker vindt het niet te verkroppen als inburgeraars door voorkennis ontslagen zijn van hun inburgeringsplicht en daar ook nog eens financieel voor worden beloond door kwijtschelding van hun lening. ,,Het examen is geen doel op zich. Het gaat erom dat je de taal spreekt zodat je mee kunt doen in de samenleving en werk kunt vinden”, stelt zij.



Gisteren werd bekend dat nieuwkomers een onderdeel van het staatsexamen Nederlands pas in januari weer kunnen afleggen, omdat examens op straat bleken te liggen. In een brief aan de Tweede Kamer werd ook gemeld dat het ‘niet uit te sluiten valt’ dat ook de taalexamens op het lagere, veel vaker gekozen A2-niveau zijn uitgelekt. Koolmees zoekt dit nu uit.

Quote Het gaat erom dat je de taal spreekt zodat je mee kunt doen Bente Becker, VVD

Stoppen

Becker is ontstemd dat de Kamer zo summier is ingelicht. ,,De manier van informeren roept heel veel vragen op”, zegt zij. De vragen zijn inmiddels op schrift bij Koolmees aangeleverd. Becker: ,,Ik wil weten wat dit voor de inburgering betekent, of dit niet veel langer speelt, om hoeveel mensen het gaat. Ik vind het ook heel gek dat examens steeds opnieuw worden gebruikt. Dat doen we in het reguliere onderwijs ook niet, waarom bij taalexamens die een verplicht onderdeel van de inburgering zijn dan wel?”

Becker vindt dat als er taaltoetsen op A2-niveau op internet vindbaar zijn, ook deze examens onmiddellijk worden uitgesteld. Zij maant Koolmees haast te maken met zijn onderzoek. ,,Deze situatie moet zo snel mogelijk stoppen.”

Te veel problemen