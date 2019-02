VVD en PvdA: extra artsen nodig om wachtlijsten UWV weg te werken

Het UWV wordt geplaagd door hardnekkige problemen. De dienst kampt met een gebrek aan keuringsartsen, waardoor wachtlijsten oplopen. Tegelijkertijd spelen er misbruikkwesties, zoals de grootschalige fraude met WW-uitkeringen door Poolse arbeidsmigranten. ,,Die problemen moeten we nu aanpakken en tegelijk vooruit durven kijken”, stelt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. ,,We hebben het UWV hard nodig, als vangnet én om te zorgen dat werkgevers de juiste vakmensen kunnen vinden.”



Ook in een tijdperk van robotisering en digitalisering moeten mensen een beroep kunnen blijven doen op ondersteuning vanuit het UWV, stelt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. ,,Daarom moet het UWV aan de slag om mensen op tijd persoonlijk te zien en de juiste dienstverlening bieden die noodzakelijk is voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt van de komende jaren.”



Vandaag debatteert de Kamer met minister Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark over onder meer de problemen bij het UWV.