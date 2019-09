VVD en CDA: Nationale trots verdient prominente plek

Beide partijen storen zich aan de discussie over de Nederlandse geschiedenis, zoals die momenteel bijvoorbeeld gaande is over de Gouden Eeuw. Het Amsterdam Museum kondigde onlangs aan die term te schrappen, omdat die geen recht zou doen aan de schaduwkanten van de zeventiende eeuw. De twee fractieleiders vinden dat de Nederlandse historie juist benadrukt moet worden in plaats van verstopt of uitgewist. ,,We mogen trots zijn op onze geschiedenis en dat mogen we best laten zien”, aldus het duo.