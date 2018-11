VVD: Einde aan rol politiek bij asielbesluit

Asscher: kabinet-Rut­te is over zijn datum

17 november Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher is het kabinet van premier Mark Rutte over ‘zijn houdbaarheidsdatum’ heen. Daarom voelt hij er weinig voor om na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar maart de coalitie aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer, zegt hij zaterdag in de NRC.