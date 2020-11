VVD denkt na over ‘indirecte vaccinatieplicht’: wie zich niet laat prikken, mag straks minder

Regeringspartij VVD overweegt om een ‘indirecte vaccinatieplicht’ in te voeren in de strijd tegen het coronavirus. Wie zich straks niet laat vaccineren, mag dan bijvoorbeeld niet naar binnen in overheidsgebouwen of naar evenementen.

Dat zegt VVD-Kamerlid Hayke Veldman tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. ,,Ik heb het liefst dat iedereen dat vrijwillig doet’’, zegt Veldman over vaccineren tegen corona. ,,Maar ik ben bereid er een indirecte vaccinatieplicht van te maken. Dat als je je niet laat vaccineren, het consequenties heeft. Daar moet je over blijven nadenken.’’

Deze week bleek dat het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen corona de afgelopen maanden is gedaald. Waar in juni nog bijna driekwart van de mensen zei zeker of waarschijnlijk een vaccin tegen het virus te nemen, was dat in september 65 procent en nu nog maar 60 procent. De afname is het grootst onder jongeren.

‘Doodsbang voor plicht’

,,Ook als liberaal heb je de verantwoordelijkheid om na te blijven denken over wat er in onze samenleving gebeurt’’, zegt VVD’er Veldman. ,,Soms zijn er stappen nodig waarvan je in de basis zegt: nee, dat willen we niet. Soms heb je - juist om de vrijheid die je zelf hebt - een stap nodig om de vrijheid van een ander te beschermen. Samen zul je dat moeten doen. Daar moet je over nadenken.’’

Veldman wijst erop dat een groot deel van de bevolking zich moet laten vaccineren, wil het lukken om het coronavirus uit te roeien. Volgens zelfstandig Kamerlid Wybren van Haga zijn ‘veel mensen doodsbang voor verplicht vaccineren’. ,,Er dreigt nu een indirecte vaccinatieplicht te ontstaan’’, klaagt Van Haga. ,,Een kind dat niet is gevaccineerd, mag straks niet naar kinderopvang, je komt een overheidsgebouw niet binnen of je mag niet naar een concert of bibliotheek.’’

Strategie

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge gaan later vandaag in op een eventuele indirecte vaccinatieplicht. Zij zullen reageren op de vragen die Kamerleden stellen tijdens het coronadebat. Zo wil VVD’er Veldman ook weten wat de precieze vaccinatiestrategie van het kabinet wordt. ,,Ik hoor dat we achter schijnen te lopen in Europa met het nadenken hierover’’, aldus Veldman.

