VVD, D66 en CDA verdubbelen inzet: 2 miljard voor leraren, defensie, energierekening en huisvesting

Crisis­sfeer rond Bijleveld: waarom blijft ze terwijl Kaag gaat? ‘Dat oogt gek’

17 september Binnen het CDA rommelt het rond demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld. Waarom blijft zij aan terwijl collega Kaag wel vertrekt, vragen diverse partijgenoten zich af. Rond de CDA-top heerst een crisissfeer van ministers die later bij het wekelijkse kabinetsberaad arriveren en in- en uitgaan via andere entrees.