VVD: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard bestraffen

Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard worden bestraft. Ook moeten ouders in die wijken worden verplicht hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren.

Dat vindt de grootste regeringspartij VVD, die zo de ‘mislukte’ integratie in stadswijken wil aanpakken. Fractieleider Klaas Dijkhoff kondigt dit plan vandaag aan in het debat over het kabinetsbeleid voor volgend jaar.

,,Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben’’, zegt Dijkhoff. Hij doelt in het bijzonder op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. ,,Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.’’

Dijkhoff heeft zijn plan deels gemodelleerd naar recent ingevoerde wetten in Denemarken, waar gettovorming wordt bestreden. ,,Het woord getto is in ons land meer beladen, maar wij hebben hier wel parallelle samenlevingen waarin mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun 4de geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.’’

Hij wil dat het kabinet wijken selecteert waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-Westerse afkomst is, de werkloosheid en criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau laag is.

De fractieleider voelt er ook voor verplichte lessen te laten geven over ‘democratische waarden en tradities’. Wie niet meewerkt, kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering. ,,Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden harder aanpakken. Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken. Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.’’

