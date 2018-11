VVD-burgemeester Assen zegt lidmaatschap op: Partij steeds verder van mij af

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. In een verklaring via Twitter zegt hij dat zijn beslissing onder meer is ingegeven door de lijn van de landelijke VVD, waarin hij zich niet kan vinden. ‘Steeds vaker las ik VVD standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan’.

Out geeft enkele voorbeelden, zoals een recent voorstel van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ,,waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren''. ,,Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel'', aldus Out.

,,Hetzelfde rechtsgevoel wordt geraakt wanneer voor minder draagkrachtigen delen van het recht nagenoeg onbereikbaar dreigen te worden'', zegt hij over de voorgenomen hervorming van de rechtsbijstand door VVD-minister Sander Dekker. Ook het VVD-voorstel om de discretionaire bevoegdheid in asielzaken te schrappen, zint de burgemeester van Assen niet.

Maar Out is niet alleen ontevreden over de VVD in Den Haag. Het besluit van de Eerste Kamer om de burgemeestersbenoeming uit de grondwet te halen noemt hij ,,onthutsend''.

Doordat de benoemingsprocedure wel uit de grondwet is geschrapt, maar de discussie over een nieuwe methode op de lange baan is geschoven vreest Out dat ,,de toekomst van het ambt hiermee speelbal is geworden van coalitieonderhandelingen, met het risico dat een fundamentele discussie verwordt tot een pennenstreek in een onderhandelingskamer''.

Optelsom

De burgervader spreekt van een optelsom, waarna hij tot zijn besluit kwam en het tijd vindt afscheid te nemen van de partij. ,,Steeds vaker betrapte ik me er de afgelopen tijd op dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer de letters VVD aan mijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden. Steeds vaker betrapte ik me erop, dat ik me niet vertegenwoordigd voelde door volksvertegenwoordigers die mede door mij waren gekozen en contributie betaalden bij dezelfde partij. Steeds vaker las ik VVD standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan.’’