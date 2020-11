Vuurwerkverbod nu definitief: compensatiepakket van 40 miljoen voor handelaren

Handelaren in vuurwerk krijgen een vergoeding vanwege hun onverkochte voorraden door het totaalverbod deze jaarwisseling. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven kondigde vanmiddag na de ministerraad officieel aan dat de verkoop van bijna al het vuurwerk met oud en nieuw in de ban gaat. Ook afsteken wordt deze jaarwisseling verboden.

Alleen categorie F1 vuurwerk blijft beschikbaar. Dit wordt ook kindervuurwerk, fopvuurwerk of schertsvuurwerk genoemd. Het gaat om producten als sterretjes en knalerwten, die het hele jaar door in de schappen liggen.

Geen vernietiging

De handelaren die al een voorraad siervuurwerk hebben liggen, hoeven zij niet te vernietigen. De compensatie is ook bedoeld voor opslag of transport. ,,Het kan volgend jaar weer worden verkocht”, zegt Van Veldhoven. Volgens de branche vormt de opslag van al dat binnengekomen vuurwerk een probleem. Van Veldhoven ontkent dat die opslag gevaarlijk is. ,,Dat moeten handelaren nu ook. Maar er is ook capaciteit voor in het buitenland.”

De vuurwerkbranche vreest dat mensen zich door het verbod zullen wenden tot illegaal en daarmee levensgevaarlijk siervuurwerk. Hierdoor kunnen ook veel slachtoffers vallen, is de angst.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) spreekt dat tegen. ,,Voor de politie wordt het gemakkelijker. Want er is een duidelijke lijn. Zij wilden dit al langer. Maar ik zeg daarnaast tegen mensen: denk na. De zorg moet echt ontlast worden, dus draag daar aan bij door een jaar over te slaan met vuurwerk.”

Hij waarschuwt evenwel dat een boete voor het afsteken ‘minstens honderd euro’ is. Dat betekent dat overtreders ook een strafblad kunnen oplopen. Voor bedrijven die illegaal vuurwerk opslaan of verkopen komt de prent vele malen hoger te liggen, aldus Grapperhaus.

Besluit snel tot stand gekomen

VVD-Kamerlid Erik Ziengs, die zich eerder verzette tegen een totaalverbod, kan leven met deze uitkomst. ,,Dit besluit is gelukkig heel snel tot stand gekomen. Ik heb al gezegd dat er een goede compensatie moest komen en dat hier niet mag worden gesproken over ondernemersrisico", aldus Ziengs.

De liberaal heeft eerder gezegd dat een regeling ruimhartig moest zijn, in het belang van de handelaren. ,,Ik ga ervan uit dat hier goed over nagedacht. Belangrijk is wel dat het een eenmalig besluit is, alleen voor deze jaarwisseling. Dus kan ik me erbij neerleggen, want ook voor ons is de zorg belangrijk.”

CDA’er Chris van Dam spreekt van een ‘ogenschijnlijk goede compensatie’, al wil hij dat de branche ook tevreden is met deze tegemoetkoming. Suzanne Kröger (GroenLinks) kwam, samen met de Partij voor de Dieren, met het idee voor een eenmalige ban deze jaarwisseling. Dus is Kröger blij dat de kogel nu door de kerk is.

,,Een vuurwerkverbod is hard nodig om de zorg en de politie niet nog meer te belasten. Goed dat het kabinet het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren omarmt.”

Volledig scherm Door een vuurwerkverbod aankomende jaarwisseling verkeren vuurwerkhandelaren in zwaar weer. De voorraad is vaak al ingekocht en ligt bij de importeurs te wachten, maar mogelijk krijgen de ondernemers het dit jaar niet verkocht © ANP