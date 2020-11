Vrede getekend met Baudet, maar de prijs is hoog

Het bestuur van Forum voor Democratie heeft de vrede getekend met Thierry Baudet. Er komt een ledenraadpleging over zijn lot. Maar de prijs is hoog.

Na een week van oorlog is er een vredesverklaring: binnen een week moeten FvD-leden dé vraag beantwoorden. Namelijk: willen zij door met Baudet of niet?

Gezien zijn populariteit bij de ruim 4000 jongeren én bij de resterende leden van de aanvankelijk 48.000, lijkt Baudet zo’n ‘referendum’ wel te gaan winnen. Volgens ingewijden is het plan nu om ‘binnen een week’ een online raadpleging uit te voeren. Al schijnt de ledenadministratie ‘een zooitje’ te zijn. Baudet zegt er niettemin ‘blij’ mee te zijn. ,,Ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het nieuwe voorstel van het bestuur leidde dan ook tot gefronste wenkbrauwen, nee zelfs woede, onder FvD’ers die nog bij de partij zitten, maar Baudet weg willen hebben. ,,Een referendum staat niet eens in de statuten’’, aldus een betrokkene. En het bestuur, dat nota bene Baudet uit hun midden verdreef én royeerde als partijlid, vraagt nu of Baudet ‘partijleider mag blijven’. ,,Mag blijven! Hij is niet eens een lid meer. Het bestuur heeft er een ongelofelijke puinzooi van gemaakt’’, vindt een ingewijde.

De oorlogswonden zijn hoe dan ook diep. De publicitaire storm rond Baudets vermeende uitspraken waarin hij antisemitisme relativeert en de daarop volgende ruzie, zijn desastreus voor de peilingen. Bij Maurice de Hond, die hem eerder 25 zetels in het vooruitzicht stelde, zijn er drie over.

Leegloop

In mum van tijd liepen vijf van de tien kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar weg. In de Tweede Kamer vertrok Theo Hiddema. In de Eerste Kamer lijken er nog drie van de negen vertegenwoordigers achter Baudet te staan. De fractie in de Amsterdamse gemeenteraad scheidde zich af. En ook in de Provinciale Statenfracties van Drenthe, Overijssel, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg stapten FvD’ers op. Baudet doet schamper over die verliezen: ,,Wie zijn jullie? De mensen hebben gestemd op mij!”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is zijn partij, wilde hij maar zeggen. Vertrekken en opnieuw beginnen had theoretisch gekund tot 21 december: de inschrijvingsdatum voor nieuwe partijen. Maar daarmee had Baudet ook bedankt voor de honderdduizenden euro’s aan campagnebudget die Forum in de loop der jaren heeft verzameld uit giften en (vooral) subsidies.

De ruif waaruit Baudet kandidaten voor de verkiezingen in maart kan halen wordt echter wel steeds leger. Alleen kandidaten Wybren van Haga, boerenvoorman Jan-Cees Vogelaar, penningmeester Olaf Ephraim en mogelijk een terugkerende Freek Jansen zijn onmiddellijk beschikbaar.

Bekijk onze video’s over Baudet in onderstaande playlist: