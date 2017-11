Vragenuurtje over plofmunitie en valboete ouderen

Asscher: Ik word geen burgemeester van Amsterdam

6 november PvdA-leider Lodewijk Asscher wil zijn vorige maand overleden vriend Eberhard van der Laan niet opvolgen als burgemeester van Amsterdam. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer gaf vanmiddag tijdens een interview in het Libelle Nieuwscafé in Den Haag aan dat hij niet gaat solliciteren op het burgemeesterschap in zijn woonplaats, waar hij eerder al wethouder was.