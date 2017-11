Vragenuurtje over Pegida-demonstratie Enschede en illegaliteit op privé-scholen

Pieter Omtzigt: Ik heb het met de beste bedoelingen gedaan

13 november CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stopt met het MH17-dossier na zijn misser rond het MH17-onderzoek. Omtzigt kwam zaterdag in de problemen toen NRC Handelsblad schreef dat hij een Oekraïense 'nepgetuige' twijfel heeft laten zaaien over de vliegramp in een zaal vol nabestaanden. Volgens Omtzigt heeft hij niet meer gedaan dan de man te helpen zijn verhaal in te korten. Hij erkent wel dat dit onzorgvuldig was en stopt daarom als woordvoerder op dit dossier.