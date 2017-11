Vragenuurtje over blokkade A7 bij intocht Sinterklaas Dokkum

Linkse partijen: Haal ontwikkeling medicijn weg bij fabrikant

6:00 De ontwikkeling van medicijnen moet in de toekomst genationaliseerd worden. Ook is betere controle op geneesmiddelenreclames nodig en dienen prijsonderhandelingen over nieuwe middelen openbaar te zijn. Met een serie voorstellen - die GroenLinks, SP en PvdA vandaag presenteren - wil het linkse blok de macht van de medicijnenmakers indammen.