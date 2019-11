Vraagbaak voor grenswerker gered na wegvallen EU-subsidie

Tienduizenden mensen die vlak over de grens wonen, werken of studeren kunnen ook komend jaar voor vragen terecht bij een van de tien grensinformatiepunten. Het kabinet en de bestuurlijke grensregio’s vullen het gat dat is ontstaan doordat een Europese subsidie wordt stopgezet.

Ruim 20.000 Nederlanders steken elke dag de grens over voor hun werk in Duitsland en België. Bijna 80.000 Duitsers en Belgen verdienen op hun beurt in Nederland hun brood. Daarnaast zijn er nog eens duizenden Nederlanders die vlak over de grens wonen.

Zij komen vaak voor allerlei dilemma’s te staan: zo verschillen de regels voor het opbouwen van pensioen per land, net als het betalen van belastingen of de ziektekostenverzekering. Ook is niet altijd duidelijk wat een Nederlands diploma waard is in het buitenland, zijn er andere regels voor ontslag of het halen van een rijbewijs en wijkt de hoogte van de kinderbijslag af. Voor al deze kwesties kunnen mensen aankloppen bij het grensinfopunt.

Opdrogen

De loketten werden tot dusver gefinancierd uit een Europees potje voor innovatieve projecten maar de subsidie daaruit zou gaan opdrogen. Het Rijk heeft nu besloten om vanaf 2020 een miljoen euro op jaarbasis bij te leggen. De grensregio’s investeren eenzelfde bedrag en ook vanuit Duitsland en Vlaanderen is een bijdrage toegezegd. De kabinetsbijdrage wordt vanmiddag door staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) bekrachtigd tijdens een bijeenkomst in Nijmegen.

Van Ark zegt hobbels te willen slechten die het moeilijker maken om over de grens te wonen of te werken. ,,De arbeidsmarkt stopt niet bij de grens, maar biedt juist mogelijkheden voor werknemers, bedrijven en regio’s aan beide zijden. Daar kunnen we nog veel meer gebruik van maken.”

In de grensinfopunten werken provincies en overheidsinstanties als de Belastingdienst, SVB en UWV samen met hun Duitse en Belgische evenknieën. Er zijn onder meer loketten voor de regio’s Groningen-Leer (DU), Enschede-Gronau (DU), Nijmegen-Kleve (DU), Maastricht-Luik (BE), Noord-Brabant-Antwerpen (BE) en Zeeland - Oost- en West-Vlaanderen (BE).