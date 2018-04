'Voorzitter 50Plus kreeg megalomane trekjes'

Partijleider Henk Krol wil de voorkeur niet in de media toelichten. ,,Eerst zijn de leden aan de beurt." Dat is opmerkelijk omdat een interne selectiecommissie recent nog beide heren naar voren schoof als geschikte partijvoorzitter. De leden kiezen tijdens de Algemene Vergadering op 26 mei een nieuw hoofdbestuur.



Uit een rondgang door de partij blijkt dat er al sinds vorige zomer groeiende onvrede is over het functioneren van de partijvoorzitter. ,,Hij is op te veel tenen gaan staan", fluistert een betrokkene in de Haagse wandelgangen over Zoetelief.