Voorstel SGP: ‘Zet bescherming gezin in Grondwet’

Het voorstel doet de orthodox-christelijke SGP woensdag, in de Week van het Gezin. Kamerlid Chris Stoffer wil ‘het kind centraal zetten’. ,,En dan is het gezin belangrijk.’’

Aandacht voor het gezin in de Tweede Kamer is er nu ‘mondjesmaat’. Volgens Stoffer is ‘alles nu gericht op het individu’. ,,Wij willen meer naar een gemeenschap, het gezin is het eerste steentje van zo’n gemeenschap.’’ Stoffer wil daarom artikel 10 van de Grondwet, waarin het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd, uitbreiden met een artikel 10A. Daarin moet ook het recht op eerbiediging van het gezinsleven worden opgenomen. De regering moet in Stoffers voorstel elk jaar verslag doen van ‘de staat van het gezin’ in het parlement.

Ook wil de SGP in de Grondwet vastleggen dat kinderen het recht hebben om hun biologische ouders te kennen. Sinds 2004 kunnen mannen niet meer anoniem zaad doneren, maar met de groep mannen die dat voor dat jaar deed is anonimiteit afgesproken. ,,Daar moeten we nog even goed naar kijken’’, stelt Stoffer. ,,Dingen die in het verleden zijn afgesproken, kun je niet zomaar terugdraaien.’’

Buitenbeentje

De SGP’er wijst erop dat Nederland in Europa ‘duidelijk een buitenbeentje’ is, omdat in veel andere landen het gezin wel nadrukkelijk wordt genoemd in de Grondwet en ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) noemt ‘het recht op familieleven’ al specifiek. Ook Nederlandse rechters toetsen aan het EVRM. ,,Dan is het logisch als het ook in de Nederlandse Grondwet wordt vastgelegd’’, aldus Stoffer.

Voor Stoffer bestaat het ‘ideale gezin’ uit één man, één vrouw en kinderen. Maar voor zijn grondwetswijziging hanteert hij ‘heel bewust’ de ‘ruimere definitie’ die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook gebruikt: ‘een al dan niet gehuwd paar met thuiswonende kinderen’ – dat kunnen dus ook stellen van hetzelfde geslacht zijn – of ‘een alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen’. Zelf groeide Stoffer, nadat zijn moeder overleed, vanaf zijn dertiende ook op in een eenoudergezin.

,,Wij willen niet dat de vrouw teruggaat naar het aanrecht en dat de man vijf dagen per week werkt’’, benadrukt Stoffer. Juist omdat hij als SGP’er dit verwijt wel verwacht, heeft hij ‘hard zijn best gedaan’ om ook andere partijen warm te laten lopen voor zijn grondwetswijziging. De SP en zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt vinden het een sympathiek voorstel, zegt hij, maar willen hun naam er (nog) niet aan verbinden. ,,Maar alle partijen krijgen de uitnodiging zich hierbij aan te sluiten.’’

Gezinspartijen

Traditionele ‘gezinspartijen’ als CDA en ChristenUnie zijn door Stoffer niet benaderd. Juist die partijen waren in kabinet-Balkenende IV medeverantwoordelijk voor de enige minister voor Jeugd en Gezin die Nederland ooit had; ChristenUnie-politicus André Rouvoet.

Stoffer wil de rolverdeling in het gezin dus niet vastleggen, maar wel dat de overheid met de voorgestelde grondwetswijziging gezinnen ‘maximale vrijheid’ geeft om zelf keuzes te maken: bij het ene gezin zal dat betekenen dat de moeder fulltime werkt, zegt zij, bij de andere de vader en bij andere gezinnen werken beide ouders.

Ook moet de overheid hulp bieden aan gezinnen die dat nodig hebben. Zo kreeg zijn vader vroeger hulp van een ‘gezinsverzorger’, die na het overlijden van zijn moeder insprong zodat ‘het gezinsleven door kon’. De vrouw die bij het gezin-Stoffer in huis kwam, zegt hij, ‘heeft de boel gered’.

Uit huis geplaatst

Gezinnen die werden getroffen door het toeslagenschandaal hadden mogelijk geholpen kunnen worden ‘als er hulp om het gezin heen was gezet’, denkt Stoffer. Door de schulden waarmee gezinnen buiten hun schuld werden opgezadeld, bleken vorig jaar ook een kleine 2000 kinderen uit huis te zijn geplaatst. Onduidelijk is of de kinderen al in een onveilige situatie zaten, of dat die is ontstaan nadat hun ouders in de schulden raakten.

Dat had niet voorkomen kunnen worden als het woord ‘gezin’ in de Grondwet had gestaan, erkent Stoffer. ,,Maar als er meer aandacht voor het gezin was geweest, en voor de signalen die al eerder bekend waren, was de problematiek niet zo groot geweest.’’

Hulp kan niet altijd voorkomen dat het gezin zélf juist voor een kind een onveilige plek is of wordt. ,,Als ouders niet meer in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen, moet de overheid altijd ingrijpen.’’

