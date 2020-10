Voorstel lagere vergoeding bij zorg zonder contract gaat de ijskast in

Minister De Jonge (Volksgezondheid) laat de Tweede Kamer vanmiddag in een brief weten dat hij het voorstel voor de wijkverpleging en de ggz in de ijskast zet, omdat de nieuwe cijfers voor de wijkverpleging over het aandeel niet-gecontracteerde zorg ‘de noodzaak afvlakken’ om het plan in te dienen.

Daarbij komen de cijfers voor de geestelijke gezondheidszorg over 2019 pas in 2021. De Jonge: ,,Voor de ggz is het wetsvoorstel dus prematuur.” Feit is echter ook dat de bewindsman de afgelopen maanden bakken met kritiek heeft gekregen op het plan, zelfs vanuit zijn eigen CDA.

Hoe werkt het nu? Iedere verzekerde heeft momenteel een vrije keuze naar welke zorgverlener hij gaat; afhankelijk van de polis betaalt de verzekeraar de zorg bij de keuze voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder volledig of gedeeltelijk. In dat laatste geval mag van de rechter de hoogte van de vergoeding mensen niet hinderen bij een keuze voor niet-gecontracteerde zorg.

Geen deal

Vooral in de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging maken de laatste jaren steeds meer mensen gebruik van een zorgverlener waarmee de verzekeraar geen deal heeft. Vaak omdat er geen akkoord kan worden bereikt over redelijke tarieven. Dat steekt het kabinet. Want bij zorg zonder deal met de verzekeraar pakken het aantal verleende uren en de rekening veel hoger uit.

Om die ontwikkeling te keren, lag er een wetsvoorstel op tafel waarin stond dat - mocht de trend van steeds meer niet-gecontracteerd zorggebruik doorzetten - de vergoeding van zorg zonder deal ‘in bepaalde (deel)sectoren’ kon worden gemaximeerd. Zorgverzekeraars en eerdere uitspraken van rechters speelden dan niet langer een rol bij de hoogte van de vergoeding.

Daarbij werd toegegeven dat de beoogde vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de toekomst niet meer ‘kostendekkend’ zou zijn voor aanbieders. Een deel van de rekening zou dan bij de verzekerde komen te liggen als die wilde kiezen voor zorg door een aanbieder zonder contract.

Verschuiving

Quote Mocht blijken dat ondanks deze maatrege­len het percentage niet-gecontrac­teer­de zorg onvoldoen­de daalt, dan kan alsnog tot indiening van het wetsvoor­stel worden overgegaan Minister De Jonge (Volksgezondheid) Nu blijkt echter uit onderzoek van Vektis dat het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging 5,7 procent was in 2019; een afname ten opzichte van 2018 (9 procent) en 2017 (7,2 procent). Afgelopen jaar verschoof bijna 100 miljoen euro van niet-gecontracteerde zorg naar gecontracteerde zorg. Dus is het wetsvoorstel inmiddels helemaal niet meer zo nodig, aldus de bewindsman.



Volgens de de Stichting Vrije Artsenkeuze (SVA), die zegt te spreken namens duizenden medische zorgverleners, zette het plan de bijl aan de wortel van de vrije artsenkeuze. De club vreesde een verlaging van de vergoeding tot bijvoorbeeld maar 50 procent van de rekening, waardoor mensen zonder een dikke portemonnee wel moesten uitwijken naar een andere hulpverlener.



Daarnaast waren critici bang dat het kabinet - na een parlementair fiat - de wet niet alleen zou gaan toepassen op de ggz en de wijkverpleegkundige zorg, maar ook op de ziekenhuiszorg.



De minister waarschuwt in zijn brief van vanmiddag nog wel: ,,Mocht blijken dat ondanks deze maatregelen het percentage niet-gecontracteerde zorg onvoldoende daalt, dan kan alsnog tot indiening van het wetsvoorstel worden overgegaan.”

Met gemengde gevoelens

De Stichting Vrije Artsenkeuze heeft ‘met gemengde gevoelens’ kennis genomen van het besluit van de minister. ,,Aan de ene kant is het een klinkklare overwinning voor alle patiënten die nu zelf kunnen bepalen naar welke arts, psycholoog of specialist ze willen”, stelt voorzitter Ger Jager.

,,Aan de andere kant houdt de minister een voorbehoud dat hij later alsnog het wetsvoorstel kan indienen. De minister heeft zich de afgelopen jaren niet gedragen als het toonbeeld van betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, dus we blijven vinger aan de pols houden.”