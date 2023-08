Voorman Van den Oever geen lijsttrekker als boerenactiegroep FDF meedoet aan verkiezingen

Als Farmers Defence Force besluit een politieke partij op te richten, dan zal voorman Mark van den Oever niet de lijsttrekker worden. Dat zei de boerenactivist voorafgaand aan een algemene ledenvergadering in Nijkerk. Volgens hem heeft FDF al iemand op het oog voor het lijsttrekkerschap, maar wie dat is maakte hij niet bekend.

Tientallen FDF-leden zijn maandagavond in een congrescentrum in Nijkerk bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst moet duidelijk worden of FDF de politiek überhaupt in wil of dat de boerenactiegroep bijvoorbeeld blijft zoals ze is. Dat zijn dan ook twee van de vier voorstellen die maandagavond voorliggen, zegt Van den Oever. Wat de andere twee zijn, is niet bekendgemaakt.

De FDF-voorman vreest dat het aantal zetels dat de BoerBurgerBeweging (BBB) mogelijk haalt bij de komende verkiezingen niet voldoende is om het beleid in Nederland te veranderen. De FDF zal volgens hem ‘rechtser’ zijn dan de BBB en ‘een strakker landbouwbeleid gaan voeren'.

Van den Oever verwacht onder meer bij de VVD kiezers vandaan te trekken. Volgens de FDF-leider is er nog voldoende tijd om aan de Tweede Kamerverkiezingen in het najaar mee te kunnen doen. ,,Wij zijn bij FDF gewend om onder druk te presteren.”

Leegloop

FDF wil pas een besluit nemen over het oprichten van een politieke partij nadat de leden zijn geraadpleegd. ,,Er is een leegloop geweest in Den Haag en dat is een goeie zaak”, zei voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert vorige week in een vlog. ,,Nu is het de vraag: hoe gaan we dit in klinkende munt omzetten. Er liggen mogelijkheden open nu, iedereen kan een partij beginnen.”

De boerenactieclub wil meer invloed in Den Haag en vindt dat het kabinet geen perspectief biedt voor boeren bij het oplossen van de stikstofcrisis. Ook heeft de actiegroep vaak aangegeven dat gedwongen uitkoop van boerenbedrijven onacceptabel is. Landbouworganisaties vinden dat de boeren in Nederland onevenredig moeten bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. FDF kwam eerder al met een eigen plan over hoe de stikstofuitstoot volgens de boeren het beste verminderd kan worden.

Boeren gingen de afgelopen jaren meerdere keren de straat op om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Een laatste protest van FDF in Den Haag, om het kabinet ten val te brengen, bracht niet de gehoopte duizenden boeren op de been. Twee weken later viel het kabinet tóch, vanwege een hoogoplopend politiek conflict over de vluchtelingenopvang.