Voorman boeren moet lachen om grafkist met Jesse Klavers naam erop

,,Ik zie het als iets ludieks, politiek gezien is het beleid waar Jesse Klaver voor staat, wat ons betreft dood. Wat hij wil, heeft geen kans’’, aldus Van den Oever, die het geen probleem vindt dat er hard op de persoon gespeeld wordt. ,,Zij doen dat ook met ons. Ze pakken ons ook persoonlijk met hun beleid.’’



Op een video op Twitter is te zien dat een zwarte pick-upauto meerijdt in de optocht van tractoren die via De Bilt naar Den Haag onderweg is. Achterop de auto ligt een houten grafkist, waar op de zijkant in hoofdletters ‘Jesse’ staat geschreven. Dat is vermoedelijk een verwijzing naar GroenLinks-leider Jesse Klaver, die zich kritisch heeft uitgelaten over de omvang van de veestapel in Nederland.