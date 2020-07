Vooral oude mannen beslissen wie de nieuwe CDA-leider wordt

Het gemiddelde CDA-lid is man, noemt zichzelf religieus, is hoogopgeleid, rekent zich tot de middenklasse en is bovenal op leeftijd. Deze informatie komt niet van het partijbureau van de christendemocraten – die deed er over hun eigen leden het zwijgen toe – maar is bekend mede dankzij een partijledenonderzoek van de Universiteit Leiden, die in 2017 een enquête hield onder CDA-leden.