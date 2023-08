Voor het eerst Nederlandse minister in verwachting en met zwangerschapsverlof

Demissionair minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is in verwachting van haar eerste kind. De VVD-politica (40) gaat vanaf eind dit jaar een paar maanden met verlof, bevestigt zij na vragen van de Telegraaf . Nooit eerder ging een Nederlandse minister met zwangerschapsverlof.

„Natuurlijk voelt het bijzonder dat ik de eerste minister ben die zwanger is”, vertelt Schreinemacher in de krant. „Het is ook bijzonder, maar het zou goed zijn als het snel normaal wordt. Als we de politiek en andere hoge functies een aantrekkelijke en werkbare plek willen maken voor jonge vrouwen, moeten we ervoor zorgen dat hier ruimte voor is en het normaal is. Net zoals jonge vaders dit met het ouderschap moeten kunnen combineren.”

In het handboek voor bewindspersonen staat geen regeling voor zwangere ministers, die zouden zich in feite ziek moeten melden. In de tussentijd wordt haar functie dan waargenomen: dat is niet voor het eerst, want de Nederlandse politiek kende eerder wel zwangere staatssecretarissen. Tussen 2004 en 2006 gingen Karien van Gennip (CDA) en Melanie Schultz van Haegen (VVD) beide twee keer met zwangerschapsverlof.

Fit om te vliegen

De komende tijd verwacht Schreinemacher haar taken gewoon te blijven uitvoeren. Ze voelt zich goed, al heeft ze soms wat last van vermoeidheid of misselijkheid. ,,Ik blijf vliegen zolang ik fit genoeg ben om te vliegen, en het natuurlijk medisch verantwoord is.”

Schreinemacher, die in januari 2022 werd aangesteld als minister, is van plan na de Tweede Kamerverkiezingen in november ‘een paar maanden’ verlof op te nemen. Of ze daarna nog terugkeert, hangt af van hoelang de formatie duurt.

