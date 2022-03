Volt overweegt toch hoger beroep na ‘tik op vingers’ door rechter

Partijleider Laurens Dassen zei woensdag gevolg te geven aan de uitspraak omdat de rechter hem ‘op de vingers heeft getikt’. Hij zegde toe met Gündoğan te gaan praten en bood haar zijn excuses aan. Maar een woordvoerder bevestigt donderdag na berichtgeving van EenVandaag dat de partij nadenkt over hoger beroep. De advocaten van de partij zouden zich daar op het moment over beraden.

Volt kwam vorig jaar na de verkiezingen met drie zetels in de Tweede Kamer. De rechter toonde in het vonnis wel begrip dat de ‘jonge, relatief onervaren partijleiding’ tot actie overging na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de rechter moet dit bezien worden in de context van MeToo en de onthullingen van het programma BOOS over The Voice of Holland.