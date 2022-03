Volt-Kamerlid Koekkoek: Gündogan gaat ‘op heel onprettige manier met mensen om’

Volgens Koekkoek ontbreekt het bij Gündogan aan ‘zelfreflectie'. Op de vraag of Koekkoek nog kan samenwerken met Gündogan, antwoordt ze: ,,Het is moeilijk samenwerken met iemand die op een heel onprettige manier met mensen omgaat, die andere waarden heeft dan ikzelf.”



Over die omgangsvormen was Koekkoek al met Gündogan in gesprek, zegt Koekkoek zelf, voordat Gündogan door Volt werd geschorst en uiteindelijk werd weggestuurd vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Gündogan zou zich volgens dertien klachten schuldig hebben gemaakt aan onder meer intimidatie, ongewenste seksuele avances en tikken op de billen. Ook zou zij ‘een problematische relatie met alcohol’ hebben.