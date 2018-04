Volop gelekt uit ‘geheim’ overleg over Syrië

Het moet een geheim overleg zijn over Syrië, vandaag in Den Haag, maar ondertussen wordt er door Engeland, Rusland en Amerika volop gelekt over de gesprekken bij de OPCW.

Bij die Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens vindt momenteel overleg plaats over Syrië. En hoewel dat achter gesloten deuren is, laten alle partijen berichten uitlekken.

Het gesprek gaat over het onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in de Syrische stad Douma en ligt nog gevoeliger na de raketaanvallen dit weekeinde door de Amerikanen, Engelsen en Fransen. Rusland heeft die aanvallen, gericht op het Syrische regime van al-Assad, scherp veroordeeld.

Britten

Het onderzoek naar de gifgasaanval in Douma is daarom inzet geworden van het politieke steekspel tussen de betrokken landen.

Zo liet de Britse delegatie vanochtend weten dat de OPCW-onderzoekers nog geen toegang krijgen tot het gebied in de Syrische stad Douma. De onderzoekers zouden daar op zoek moeten naar bewijzen van die aanval, want tot nu toe leunt het bewijs sterk op gegevens van lokale hulpverleners. De Britten beklagen zich over het hinderen van de OPCW. ,,Vrije toegang is essentieel. Rusland en Syrië moeten meewerken,’’ twitterde iemand van de Britse afvaardiging.

Ontkenning

De Russen laten op hun beurt via een Russisch persbureau weten dat de onderzoekers níet worden tegengehouden. De missie zou alleen zijn vertraagd door de raketaanvallen van de Amerikanen, Britten en Fransen van zaterdagochtend, aldus het Russische persbureau TASS.

Ook de Amerikanen lekken uit de besloten vergadering. Persbureau Reuters meldt dat Rusland volgens de Amerikanen bewijsmateriaal heeft aangetast in Douma, waardoor de gifgasaanvallen moeilijker te bewijzen zouden zijn. De Amerikaanse ambassadeur zou zich daarover beklagen, zijn teksten kwamen weer bij Reuters terecht.

Druk

De Russen haastten zich om dit te ontkennen op Twitter. ,,Amerika probeert de missie in Syrië te ondermijnen, nog voordat die is aangekomen in Douma.’’ Juist de Amerikanen zouden druk uitoefenen op de OPCW-onderzoekers om met resultaten te komen.

Overigens gaat het OPCW-onderzoek niet om het aanwijzen van schuldigen. De onderzoekers gaan aan de hand van getuigen, bodemmonsters en onder meer plantenonderzoek op zoek naar bewijs van het gebruik van chemische wapens.

De EU-lidstaten zetten hun kaarten ondertussen op de 'herlancering' van het Syrische vredesproces onder leiding van de Verenigde Naties in Genève. Een conferentie over de toekomst van Syrië die volgende week in Brussel wordt gehouden moet daartoe een aanzet zijn.