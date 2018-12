VN-top over omstreden migratiepact van start

VIDEO Premier Rutte: We hebben allemaal een geel hesje aan

7 december ,,Elke Nederlander heeft in zekere mate een geel hesje aan, we hebben allemaal onze zorgen. Maar we leven ook in een land waarin we een hoop dingen aan kunnen pakken.’’ Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie over de protestbeweging die begon in Frankrijk, maar inmiddels ook ons land heeft bereikt.