Vijftien miljoen extra voor viering 75 jaar vrijheid

Het extra geld komt boven de negen miljoen euro die was eerder beschikbaar was gesteld. Het extra geld gaat onder andere naar het moderniseren van oorlogsmusea, wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en naar het toegankelijker maken van digitale bronnen en archieven over de oorlog. ‘Zodat de verhalen van toen ook de komende jaren kunnen worden verteld. Indringend en op een manier die ook de komende generaties blijft aanspreken, zeker nu de generatie van ooggetuigen wegvalt’, aldus Blok in een verklaring.



Blokhuis benadrukt dat vrijheid gekoesterd moet worden. ‘Weten en voelen wat het echt betekent om vrij te zijn. Om te leven in een democratische samenleving. Een samenleving waarin we elkaar met respect behandelen en waarin iedereen kan vertrouwen op ons rechtssysteem. Dat zijn waarden die niet vanzelfsprekend zijn. Hier moeten we altijd aandacht aan besteden. De onderdrukking, terreur, systematische schending van mensenrechten en uitsluiting en vervolging van Joden, Roma en Sinti van toen mogen we nooit vergeten.’