'Verzoek VS om extra troepen had geheim moeten blijven'

Dat stelde minister Ank Bijleveld van Defensie vandaag in een Kamerdebat. ,,De brief was gerubriceerd als ‘geheim’. Er had niet over geschreven mogen worden.”

Ongenoegen

Daaraan nemen nu al 100 Nederlandse militairen deel. Twintig minuten na de digitale verzending van de brief aan Kamerleden, werd die vervangen door een nieuwe versie waarin de passage was verdwenen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut had de eerste versie al geprint en merkte – tot ongenoegen van Defensie – de gewiste passage op.

Bijleveld erkende de fout in haar eerste Kamerdebat als Defensieminister. ,,De verwijzing naar het Amerikaanse verzoek was voorbarig omdat dit verzoek ook niet geagendeerd staat bij de NAVO-vergadering.” Het bondgenootschap vergadert volgende week in Brussel; Dijkhoffs brief ging over de agenda van de bijeenkomst.



De missie in Afghanistan kampt met tekorten. ,,De NAVO heeft al vaker aan bondgenoten om meer inzet gevraagd”, aldus Bijleveld. ,,De Amerikanen onderzoeken in hun brief het NAVO-verzoek.” Bijleveld sloot af met de woorden dat ze er niet meer over wil en kan zeggen.