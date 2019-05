Verzet tegen leenstelsel neemt toe: ‘asociale stelsel moet van tafel’

Het pleidooi van Özdil slaat naar eigen zeggen aan binnen zijn eigen fractie en afgelopen weekend sloten via sociale media verschillende lokale en regionale GroenLinks-politici zich bij hem aan. Zo noemt Anouk Gielen, Statenlid in Noord-Holland, het ‘tijd om het schuldenstelsel vaarwel te zeggen’. En Daan Moerkerk, raadslid in Nijmegen, pleit voor ‘gelijke kansen voor iedereen’.



Ook buiten GroenLinks zijn er twee regeringspartijen die het leenstelsel helemaal niet zien zitten: het CDA en de ChristenUnie. ,,We hebben tijdens de onderhandelingen over Rutte III afschaffing er niet doorgekregen’’, vertelt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. ,,Daar is wel wisselgeld voor gekomen, zoals halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Maar begrijpt u me goed: wat ons betreft heeft het leenstelsel zijn langste tijd gehad.’’