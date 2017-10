Verveelde ambtenaren beplakken ramen met Post-its: 'Game over'

Minister Hennis onderzoekt mogelijke nalatigheid Defensie

29 september Minister Jeanine Hennis laat onderzoeken of Defensie op enig moment nalatig is geweest of verwijtbaar heeft gehandeld, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat meldt ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.