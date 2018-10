Vertrek Pechtold 'gemis voor politiek'

Tussenpaus als opvolger Pechtold?

20:26 Nu Alexander Pechtold is opgestapt als D66-aanvoerder in de Tweede Kamer, moeten zijn partijgenoten in de fractie dinsdag een opvolger aanwijzen. Waarschijnlijk wordt dat een tussenpaus om de uiteindelijke lijsttrekker niet in de weg te zitten.