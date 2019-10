‘Verrader’ Tjeerd de Groot (D66) weggehoond op het Malieveld

Het is even na twee uur als Tjeerd de Groot (51) naar voren stapt op het podium. Hij is op het Malieveld, waar duizenden boeren zojuist van minister Carola Schouten van Landbouw hebben gehoord dat de veestapel onder haar regime níet zal worden gehalveerd. En dat was nou juist het voorstel van D66-Kamerlid De Groot. Zijn plan is ineens niet onvoorstelbaar: het kabinet moet immers een oplossing vinden voor de stikstofcrisis in Nederland.



Zodra de boeren hem naar voren zien lopen, ontploft de menigte. ,,NSB’er!’’, ,,Verrader!’’ en ,,Klootzak!’’ klinkt in de golf van geluid die opstijgt uit de joelende menigte. De Groot probeert zijn verhaal te doen, maar na twintig seconden grist iemand van de organisatie de microfoon uit zijn hand. Door vuurwerkknallen kan het publiek hem amper verstaan. Hij ziet honderden boeren die hem de rug toedraaien.