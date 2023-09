Verkiezingen: het wordt dringen in het midden de komende maanden

Sinds 2002 is het niet meer voorgekomen dat een zittende premier níet deelneemt aan de verkiezingen. En dat geeft een andere dynamiek aan de verkiezingscampagne, zo blijkt nu vrijwel alle lijsttrekkers zich hebben gepresenteerd aan de kiezer. VVD’er Mark Rutte laat een gapend gat achter in het ‘politieke midden’.



,,Alles is mogelijk’’, hield D66-lijsttrekker Rob Jetten zijn achterban zaterdagmiddag hoopvol voor tijdens de campagne-aftrap in Zwolle. Voor D66, dat volgens de peilingen fors dreigt te verliezen, lijkt dat hopen tegen beter weten in. Maar de les van 2002 is dat de kiezer na het aangekondigde vertrek van een zittende premier op zoek gaat naar nieuwe houvast. Destijds leek het CDA op sterven na dood maar werd in een door de moord op Pim Fortuyn besmeurde campagne toch de grootste. Nota bene met een volstrekt onbekende lijsttrekker: Jan Peter Balkenende. Het is een les waar ook Jettens CDA-collega Henri Bontenbal (in een peiling van I&O Research dreigt de partij zelfs maar drie zetels over te houden) zich aan vastklampt.



Elke partij weet dat het speelveld open ligt. Zelfs de VVD weet dat het geen vanzelfsprekendheid is dat de liberalen zonder Rutte nog een keer de grootste worden op 22 november.



Bij de afgelopen verkiezingen kwamen er op de flanken links en rechts partijen op die zich afzetten tegen Rutte en de politiek waar hij voor stond. Nu Rutte weg is, lonken partijen juist naar de kiezers die voorheen op hem stemden. Kiezers die Rutte in 2021 nog aan zich wist te binden door zich te presenteren als ‘doener’ en niet als ‘schreeuwer’, en die in de coronapandemie ervaring niet wilden inwisselen voor een onbekend gezicht.