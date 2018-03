'Verkiezingen doorbraak voor transgenders: zeker vier verkozen'

,,Dit is zo goed voor de zichtbaarheid en als rolmodel. Deze mensen komen straks in het nieuws om wat ze doen, om hun werk, en niet alleen om wat ze zijn. Dat zij de tijd rijp vinden om de politiek in te gaan, lijkt me een succes van de strijd, een resultaat van emancipatie.''

Primeur

Tot nu toe waren er geen openlijke transgenders actief in de politiek. Sophie Schers (GroenLinks) werd woensdag met voorkeursstemmen gekozen in Utrecht. Lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Michelle van Doorn kwam in Nijmegen in de gemeenteraad. Corine van Dun (D66 Utrecht) en Lilian Haak (VVD Apeldoorn) stonden hoog genoeg op de kandidatenlijsten om een zetel te krijgen.

Schers deed in 2014 haar verhaal in het programma Hij is een Zij van de KRO. Ze stond vorig jaar op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van Dun was bij dezelfde verkiezingen kandidaat voor D66. Zij schreef op de site van D66 Utrecht: ,,Utrechters die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn krijgen mijn speciale aandacht. Zelf ben ik een lesbische transpersoon. Je moet veilig jezelf kunnen zijn.'' Haak (52) werd geboren als man, trouwde en kreeg vier kinderen. Sinds een paar jaar leeft ze als vrouw.

Vijftien kandidaten

Volgens Elise van Alphen waren er in totaal ongeveer vijftien transgender kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. De anderen werden niet verkozen. Zo stond de twintigjarige Max van der Meer tweede op de lijst van D66 in Wijk bij Duurstede, maar die partij behaalde slechts één zetel.

De meeste kandidaten zijn transvrouwen. Zij werden geboren als man en leven nu als vrouw. Van Alphen: ,,Transvrouwen vallen meer op in het straatbeeld, zij zijn langere vrouwen. Ze krijgen meer te maken met geweld en discriminatie dan transmannen. Misschien zijn ze daardoor strijdbaarder. Maar we zien ook steeds meer transmannen.''

