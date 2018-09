'Verjubelen? Dat vind ik echt te kort door de bocht'

Het lijkt misschien een makkie om een begroting op te stellen als het economisch tij meezit, maar niets is minder waar, bezweert Wopke Hoekstra. ,,Dat is de paradox van mijn rol: juist in economisch goede tijden is het moeilijk om een goede minister van Financiën te zijn. De verleiding is erg groot om meer uit te geven. Ik zit hier als een bok op de haverkist om dat niet te laten gebeuren.”