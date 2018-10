'Verdwenen' Kamerlid uit Breda keert terug bij D66

Hachchi was van 2010 tot 2016 Kamerlid, maar vertrok vrij plotseling om het campagneteam van Hillary Clinton in Amerika te versterken. Het kwam haar op veel kritiek te staan, omdat ze in die periode wel gewoon wachtgeld opstreek. Om die reden werd ze bijna geroyeerd door de partij, maar uiteindelijk werd die beslissing teruggedraaid. Hachchi zegde wel zelf haar lidmaatschap van de partij op.



Het Amerikaanse avontuur was van korte duur: na minder dan een jaar keerde Hachchi terug naar haar voormalige woonplaats Breda om zich toe te leggen op coachen, spreken en trainen van anderen in (zelf)dialoog. Maar na twee jaar kriebelt het weer en besloot Hachchi zich opnieuw aan te melden als lid van D66. Een actieve rol in de partij sluit ze zeker niet uit: ,,Ik heb nooit gezegd dat ik geen politica ben. Maar de politiek moet en kan anders. Dat besef ik nu meer dan ooit", vertelt ze in De Volkskrant.