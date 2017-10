Verdacht pakketje Binnenhof blijkt vergeten rugtas

Asscher neemt op hilarische wijze afscheid als minister

15:56 De bewindslieden van kabinet-Rutte II dragen donderdagmiddag hun taken over aan hun opvolgers. Dat laten ze niet allemaal ongemerkt voorbij gaan. Zo maakteLodewijk Asscher een vilein filmpje van zijn laatste werkdag als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij zijn voormalige coalitiepartner VVD een hak zet en en passant nog even zijn profiel als PvdA-leider oppoetst.