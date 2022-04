Verbitterde PvdA kiest nieuwe leider: Kuiken en Nijboer favoriet

Het plotselinge vertrek van Lilianne Ploumen dinsdag heeft wonden geslagen in de fractie. Diverse Kamerleden zijn onaangenaam verrast door het moment van vertrek. ,,Dit is een diepe crisis’’, zegt een fractielid. ,,De timing is verschrikkelijk, een kleine drie jaar voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen’’, zegt een ander Kamerlid.



Hoewel er respect is voor het besluit van Ploumen om haar tekortkomingen te erkennen, zien PvdA’ers wel een probleem: ,,De manier waarop is zo onverantwoord”, zegt een Kamerlid. ,,Zomaar van het ene op het andere moment. Ze had het allang voor zichzelf besloten, maar ondertussen wel op 1 april een fractiedag over de toekomst organiseren. Ze wist het toen al.’’