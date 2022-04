Veertien jachten van Russische eigenaren aan de ketting in Nederland

Volt-be­stuur beëindigt lidmaat­schap Kamerlid Gündogan

Het bestuur van Volt heeft in een vergadering officieel besloten het lidmaatschap van Kamerlid Nilüfer Gündogan te beëindigen. Dat meldt het bestuur in een e-mail aan de leden. Met het royement lijkt definitief een breuk te komen tussen de politica en de jonge partij, die de afgelopen weken in een hoogoplopend conflict verwikkeld raakten.

29 maart