Veel meer toeslagenouders krijgen mogelijk hoogste compensatie

Het kabinet gaat kijken of een veel grotere groep gedupeerde ouders in aanmerking komt voor de ruimste compensatieregeling in verband met de toeslagenaffaire. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) toe op aandringen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

De Belastingdienst heeft in de toeslagenaffaire mogelijk vaak ‘op foute gronden’ gehandeld, denkt Omtzigt. Daardoor is het kabinet misschien juridisch wel verplicht veel meer ouders veel meer geld te geven.

Nu krijgen verschillende groepen ouders afhankelijk van hun situatie compensatie, een tegemoetkoming of een andere speciale regeling. Volgens Omtzigt is het goed mogelijk dat alle ouders compensatie moeten krijgen en niet alleen die ouders die het slachtoffer zijn van 'institutionele vooringenomenheid' van de Belastingdienst. Want ook het gebruik van een tweede nationaliteit en de manier waarop de fiscus de wet interpreteerde, zijn misschien wel ‘in zichzelf nietig’. Dat blijkt onder meer uit nieuwe informatie die de laatste tijd naar buiten is gekomen.

‘Wedstrijd’

,,Je hebt een wedstrijd die niet goed verlopen is, daar is vals gespeeld, door de Belastingdienst. Daarmee verklaar je de hele wedstrijd en de uitslag nietig." Door dat te doen, vallen alle ouders ineens in de hoogste categorie. Dat zou ook betekenen dat niet alle dossiers van ouders individueel beoordeeld moeten worden. Ze worden in één keer gecompenseerd. ,,Je hebt direct een versnelling van hier tot Tokio", zegt Omtzigt.

,,Ik laat het graag uitzoeken", zegt Van Huffelen hierover. Maar wanneer daarover meer duidelijkheid komt, is nog niet bekend. Het zou namelijk ook enorme gevolgen hebben voor de compensatieregelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen. Als de compensatie inderdaad aan alle groepen wordt uitbetaald, heeft dat ook gevolgen voor het geld dat hiervoor opzij is gezet.

De Tweede Kamer uitte zich in het debat opnieuw boos over de traagheid waarmee de ouders worden gecompenseerd. Van de vele duizenden ouders krijgt maar een kleine groep een compensatie of vergoeding in 2020. Van Huffelen denkt wel dat het straks steeds sneller gaat met de afhandeling van de dossiers. De crisisorganisatie die zich hierover buigt, leert namelijk steeds meer.