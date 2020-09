Vanaf zondagnacht gaan kroegen in Randstad om 01.00 uur dicht

video Groeifonds van 20 miljard biedt nieuwe hoop voor Lelylijn en verlenging Noord-Zuid­lijn

7 september De komende vijf jaar wil het kabinet 20 miljard euro lenen om in projecten te steken die de welvaart en het verdienvermogen van Nederland moeten vergroten. Ook nieuwe spoor- en wegverbindingen komen voor geld uit het Nationaal Groeifonds in aanmerking, net als investeringen in kennisontwikkeling en innovatie.