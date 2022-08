Van spaghetti op de vloer tot snoepwinkel van Wilders: achter de schermen bij het kabinet

Remkes aan de slag met monsterk­lus boeren: ‘Ik weet wat de dilemma‘s zijn’

Johan Remkes is vandaag begonnen aan zijn klus om het kabinet en de boeren weer met elkaar in gesprek te krijgen over de stikstofmaatregelen. Probleem is echter: de boerenorganisaties weigeren met hem aan tafel te gaan. Remkes wil niet vooruitlopen op hoe hij de impasse gaat doorbreken. ,,Wij doen in stilte ons werk.”

13 juli