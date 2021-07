Van Nieuwenhuizen bezoekt Limburg: ‘We zijn er nog niet’

De situatie in delen van Limburg zijn nog ‘heel spannend'. Het is de vraag of de maatregelen die zijn getroffen om het hoogwater stroomopwaarts binnen de perken te houden, gaan werken. ,,We zijn er nog niet", zei demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in Infrastructuur en Waterstaat in het Limburgse Broekhuizen, net boven Venlo.

Van Nieuwenhuizen bracht met dijkgraaf Patrick van der Broeck een bezoek aan natuurgebied Ooijen-Wanssum, waar maatregelen zijn genomen om bij hoge waterstanden in de Maas water op te vangen. ,,We moeten kijken of die maatregelen doen wat ervan verwacht wordt", zei de VVD-bewindsvrouw tegen deze site.

Volgens dijkgraaf Van der Broeck werkt het ‘tot nu toe'. ,,Alles wijst erop dat we het droog houden.” Van Nieuwenhuizen wees erop dat de natuur ‘onvoorspelbaar’ is. ,,Kwelwater kan nog omhoog komen, ook als het water in de rivier weer daalt. We zijn er nog niet.”

Klimaatverandering

Van Nieuwenhuizen was na staatssecretaris Stientje van Veldhoven, donderdag, en premier Mark Rutte, die gisteren poolshoogte kwam nemen, de derde bewindspersoon die naar het door hoog water getroffen Limburg ging.

In tegenstelling tot premier Rutte koppelde Van Nieuwenhuizen de grote hoeveelheid regen en recordbrekende hoge waterstanden wel aan klimaatverandering. ,,Wetenschappers zeggen: je kunt niet één op één het verband leggen, maar klimaatverandering zorgt wel voor extreem weer", stelde ze.

,,In mijn periode als minister heb ik in 2018 enorme droogte gezien waar niemand ooit rekening mee had gehouden, en in 2019 nog een keer. En nu sta ik weer naar hoog water te kijken. Dan denk ik: je kunt het misschien niet wetenschappelijk bewijzen, maar het is wel héél toevallig.” Van Nieuwenhuizen zei dat ze met het oog op de formatie heeft aangegeven dat er bij het Deltafonds ‘echt geld bij moet vanwege klimaatverandering'.

Van Nieuwenhuizen zei ook contact te hebben gehad met haar collega's in Duitsland en België, waar de watersnood ook tot vele dodelijke slachtoffers leidde. ,,In Rijnland-Palts is het wel heel heftig. Dan zijn we toch heel blij dat we veel geïnvesteerd hebben de afgelopen tijd", verwees de minister naar maatregelen die in Nederland zijn genomen in een poging om hoog water het hoofd te bieden.

Immateriële schade

De minister sprak haar medeleven uit met ondernemers in het getroffen gebied. ,,Heb je net zo’n zware tijd achter de rug vanwege de coronacrisis en dan nu dit. Ga er maar aan staan.” Of het kabinet naast het vergoeden van de materiële schade, waartoe het donderdagavond besloot, ook nog een tegemoetkoming in de immateriële schade overweegt voor hotels en restaurants die toeristen nu niet kunnen verwelkomen, daar kon Van Nieuwenhuizen ‘geen uitspraken’ over doen. ,,Dat is niet mijn portefeuille.”

Rijkswaterstaat, hulpverleners en vrijwilligers steken dag en nacht de handen uit de mouwen. ,,Er is ook hier weer net een extra container zand neergezet", zag Van Nieuwenhuizen. ,,Ik wil de professionals en vrijwilligers enorm bedanken voor de gezamenlijke solidariteit en inzet.”

Dijkwachten

Of het genoeg zal zijn, moet nog blijken. ,,Je weet nooit helemaal precies wat er gebeurt. Maar de dijkgraaf en Rijkswaterstaat zijn 24/7 bezig, ook met ondersteuning van militairen, om meteen maatregelen te kunnen nemen als toch iets anders gaan dan we nu verwachten.”

Ook de dijken, die op steeds meer plekken verzadigd dreigen te raken, worden volgens Van Nieuwenhuizen goed gecontroleerd. ,,Ik zie hier voortdurend mensen met hesjes waar 'dijkwacht’ op staat, er wordt continu gekeken.” Dijkgraaf Van der Broeck zei dat er achthonderd dijkwachten in het gebied actief zijn. ,,We werken met man en macht, we doen wat we kunnen. Tot nu toe gaat het goed, maar het kan elk moment veranderen. De golf is zich aan het verplaatsen door Limburg. Dat moeten we per uur, per plek bekijken.”

