Van Meijeren wil rechtszaak op laatste moment toch laten doorgaan: ‘Lijkt te spelen met openbaarheid’

De officier van justitie zei te vermoeden dat Van Meijeren dit bewust doet omdat hij geen media-aandacht voor zijn zaak wil. ,,Mijn voorgevoel is dat meneer met de openbaarheid aan het spelen is.”



De politierechter in Den Haag heeft de zaak aangehouden. ,,Ik heb me hier nu niet op voorbereid”, zei ze. De zaak is uitgesteld tot 24 maart.