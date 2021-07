Van Dissel: infecties onder tieners en twintigers veroorzaken corona-opmars

LIVE VIDEOHet aantal corona-infecties stijgt vooral onder tieners en twintigers, maar een massieve vaccinatie-verdedigingsmuur moet veel ziekenhuisopnames en sterfte bij oudere leeftijdsgroepen voorkomen. ‘De totale stijging is vooral te wijten aan tieners en jonge twintigers'. Een nieuwe lockdown is nu niet nodig, omdat de zorg nog niet zwaar belast is.

,,Een heel groot deel van de positieve testen komt uit de groepen 18 tot 30", zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend in een vragenronde met Tweede Kamerleden. In het parlement heerst bezorgdheid nu het aantal corona-besmettingen na de juniversoepelingen flink oploopt. ,,In de hoogste leeftijdsgroepen, vanaf vijftig jaar, zien we geen toename. Zij zijn beschermd door vaccinatie.”

Wel lijkt er een lichte stijging onder 80-plussers waar te nemen: ,,Het is heel gering, maar het klopt: er zijn instellingen waar iedereen gevaccineerd is maar er toch een infectie doorbreekt. In het algemeen zijn er wel veel mildere ziektebeelden na vaccinatie.”

Afgelopen week turfde het RIVM dubbel zoveel infecties als een week eerder, maar in ziekenhuizen is het vooralsnog rustig. ,,De daling in de ziekenhuizen is bijna 95 procent versus de piek”, zei Van Dissel.

Maar waakzaamheid is geboden: ,,Het laatste wat je nu wil is dat Nederland afstevent op een andere kleur, in verband met de vakanties.”

Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat veel jongeren in de ‘horeca en op feesten’ besmet raken. Van Dissel noemt het systeem voor toegangsbewijzen ‘niet waterdicht'.

Het reproductiegetal van het coronavirus wordt nipt onder de één geschat, het RIVM verwacht dat de besmettelijker Deltavariant de boel snel overneemt. De nieuwe mutant is 35 tot 45 procent besmettelijker dan de Britse (nu Alfa-)variant.

Het kabinet worstelt met deze ‘overgangsfase’. De versoepelingen zijn versneld ingegaan, maar vooral onder jongeren springt het virus nu vaak over. In de race tussen vaccineren en de Deltavariant hopen betrokkenen met een paar kleine ingrepen de curve weer plat te slaan. Volgens Van Dissel zijn nieuwe lockdownregels nu niet nodig, omdat de zorg niet overbelast is. Wel moet ‘lekkages’ bij het toegangssysteem gedicht worden. ,,Anders krijg je grote clusters. Dat duidt erop dat er wat misgaat bij de eigen verantwoordelijkheid.”

Inmiddels zijn 84 procent van de 65-plussers volledig gevaccineerd, 57 procent van de 55-60-jarigen en 41 procent van de mensen tussen 50 en 54. In september zal - als tieners zich ook laten vaccineren - de groepsimmuniteit dik 70 procent bedragen, verwacht het RIVM. Dan blijft er nog altijd een grote groep vatbaar voor het virus, waardoor uitbraken in het najaar niet uitgesloten zijn.

