Van der Staaij blijft achter antihomopamflet staan

Van der Staaij: ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.”

Klassiek christelijk

Volgens de SGP-leider geeft het pamflet ‘de klassiek-christelijke noties weer over relaties en seksualiteit’. ,,Deze noties worden over grenzen van kerken en landen gedeeld.”

In politiek Den Haag, maar ook op sociale media, is met verbazing en afkeuring gereageerd op de verklaring tegen homoseksualiteit die door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend.

Naast Kees van der Staaij tekende SGP-senator Diederik van Dijk. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) sprak op Twitter van ,,stappen terug in de tijd” en ,,nog een lange weg te gaan”.

In de zogenoemde Nashville-verklaring - met als ondertitel ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’ - staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Het zou in strijd zijn met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

Genezing

Ook stelt de verklaring dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’; geen homohuwelijk dus. Verder zou genezing van homoseksualiteit mogelijk zijn: ,,De genade Gods stelt een volgeling van Jezus in staat om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.”

Van der Staaij voegt nog wel toe dat in de Nederlandse versie terecht de grote verantwoordelijkheid wordt benadrukt voor ‘een zorgvuldige omgang met mensen die indringende vragen hebben bij hun seksuele gerichtheid en geslacht’. Dat noemt hij een ‘essentiële’ toevoeging.

De kritiek is desondanks niet mals. ,,Ik ken u als een kundige collega’', richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot de SGP’er. ,,Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.’'

Walgelijk

CDA-partijvoorzitter en voormalig predikant Ruth Peetoom twittert: ,,Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God.” Fractievoorzitter Henk Krol (50PLUS): ,,Als God bestaat, hoop ik maar dat hij niet gelukkig is met volgelingen van dat soort”. Kamerlid Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren is verbijsterd: ,,Hoe walgelijk en intens verdrietig. Om je kapot te schamen.”

Dilan Yeşilgöz van de VVD richt haar pijlen op de Vrije Universiteit, waarvan meerdere docenten de verklaring, die vier pagina’s telt, hebben ondertekend. ,,Ik zou graag trots zijn op mijn universiteit. Maar met docenten die deze belachelijke verklaring ondertekenen, wordt dat bijzonder lastig.’'