Vaker therapie dan straf na huiselijk geweld

Dat blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC.

Na huiselijk geweld wordt vaak een werkstraf opgelegd, dat gebeurt in 36 procent van de strafzaken die worden voorgelegd aan de rechter. Opvallend is dat justitie vanaf 2010 veel vaker aan de rechter is gaan vragen om géén straf op te leggen, maar dan kiest voor forensische zorg. In 2013 gebeurde dat al in 33 procent van de strafzaken, terwijl dat tot 2010 in minder dan tien procent van de zaken gebeurde.

Volgens de onderzoekers denkt justitie dat zorg, hulpverlening en bijvoorbeeld reclasseringstoezicht 'de kans op gedragsverandering bij de dader en dus recidivevermindering' wordt vergroot.

Veelplegers

Het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld schommelt tussen de 6.500 en 8.000 per jaar. 91 procent van hen is man, de gemiddelde leeftijd van daders is 35,9 jaar. Zeker 70 procent van alle geweldplegers is al vaker voor de rechter geweest. Dat aandeel is veel hoger dan bij daders van andersoortige delicten.