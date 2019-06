Vakbond FNV legt akkoord voor aan eigen leden

Vakbond FNV vindt dat het klimaatakkoord belangrijke stappen vooruit bevat wat betreft groene banen, maar is kritisch over de verdeling tussen lusten en lasten. Dat staat in een reactie van de bond op de plannen waarvan al veel is uitgelekt. FNV legt het akkoord op 16 september voor aan zijn Ledenparlement. Die moet een afweging maken.