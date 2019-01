Unicum: gezamenlijke politieke boot bij Pride 2019

Het Amsterdamse D66-Kamerlid Vera Bergkamp nam het initiatief om samen op te trekken. ,,Het was al langer een grote wens van mij en van de LHBTQI+-netwerken binnen politieke partijen. We verschillen als politieke partijen vaak van mening, maar hierbij kunnen we zichtbaar uitstralen dat we er hetzelfde over denken: dat we tegen discriminatie zijn, dat je zichtbaar jezelf kunt zijn en mag houden van wie je wilt.’’



Volgens Bergkamp past het initiatief ook goed in het thema van de Pride van dit jaar, waarbij wordt teruggeblikt naar de Stonewall-rellen van 50 jaar geleden. Dat was een kantelpunt in de homorechtenbeweging, stelt Bergkamp. ,,Mensen werden strijdbaar en bundelden hun krachten. Nu laten we weer zien dat je met samenwerking meer bereikt.’’