Uitvaart met grotere groep blijft in bijzondere gevallen mogelijk

Lucille gaat de Tweede Kamer in: ‘Ik blijf een gelukkig, vrolijk en enthousi­ast mens’

27 oktober Lucille Werner is de grote verrassing van de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Ze staat op plek 10 van de lijst, dus de kans is groot dat ze een plek krijgt in de Kamer. ,,Een beetje creativiteit in de politiek is niet verkeerd.’’