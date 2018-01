Uitstel Lelystad Airport hangt in de lucht

Volgens Bruins moet er dan wel een heel goed verhaal liggen, wil het kabinet instemmen met die datum. ,,Ik zie nu nog niet hoe ik daarvan overtuigd kan worden. Daarom geef ik maar vast een winstwaarschuwing af.’’



Volgens Bruins doet het kabinet er verstandig aan het besluit op te schorten tot duidelijk is hoe de nieuwe indeling van het luchtruim eruit komt te zien. Die is voorzien voor 2023, maar al in 2020 zou veel duidelijk zijn. Vanaf dat moment zou Lelystad kunnen beginnen met de opstartfase, om in 2023 volledig operationeel te zijn. Bruins: ,,Ik kan me voorstellen dat we eerst wachten op het eindplaatje, voordat we met iets beginnen zonder dat we weten waar het eindigt.’’